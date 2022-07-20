Jesus ve Lucescu yine karşı karşıya! Kazanan Fenerbahçe mi D. Kiev mi olacak?
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu bir kez daha karşı karşıya geliyor. Daha önce iki kez karşılaşan kurt teknik adamların mücadelesinde kazanan Jorge Jesus olmuştu. İşte detaylar...
20.07.2022 17:59 - Son Güncelleme: 20.07.2022 18:00
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek.
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu çalıştırırken, Fenerbahçe'nin başında Jorge Jesus bulunuyor.