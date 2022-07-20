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Jesus ve Lucescu yine karşı karşıya! Kazanan Fenerbahçe mi D. Kiev mi olacak?

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu bir kez daha karşı karşıya geliyor. Daha önce iki kez karşılaşan kurt teknik adamların mücadelesinde kazanan Jorge Jesus olmuştu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.07.2022 17:59 - Son Güncelleme: 20.07.2022 18:00
Jesus ve Lucescu yine karşı karşıya! Kazanan Fenerbahçe mi D. Kiev mi olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek.

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Jesus ve Lucescu yine karşı karşıya! Kazanan Fenerbahçe mi D. Kiev mi olacak?

İki takımda öne çıkan en önemli detay şüphesiz teknik direktörler...

Jesus ve Lucescu yine karşı karşıya! Kazanan Fenerbahçe mi D. Kiev mi olacak?

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu çalıştırırken, Fenerbahçe'nin başında Jorge Jesus bulunuyor.

Jesus ve Lucescu yine karşı karşıya! Kazanan Fenerbahçe mi D. Kiev mi olacak?

İLK KARŞILAŞMALARI DEĞİL

Bu karşılaşma, iki kurt teknik adamın ilk karşılaşması değil...

Jesus ve Lucescu yine karşı karşıya! Kazanan Fenerbahçe mi D. Kiev mi olacak?

Deneyimli isimler, daha önce iki kez karşı karşıya gelmişti.

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