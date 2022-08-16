Vav TV İzle
Haberler Spor 'Fener gol gol gol' gerçek oldu! Müthiş istatistik

'Fener gol gol gol' gerçek oldu! Müthiş istatistik

Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek haftanın en flaş skoruna imzasını atan Fenerbahçe gol yollarındaki müthiş etkinliği ile dikkatleri çekmeyi başardı. Sezonun ilk maçında Ümraniyespor ağlarını 3 kez sarsan Sarı-Lacivertliler böylece 2 hafta sonunda ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmış oldu. Takvim.com.tr 29 Nisan tarihinde, henüz Jorge Jesus'la Fenerbahçe'nin görüşmeleri yeni başlamışken bu noktaya dikkatleri çekmiş, Portekizli hocanın gelmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in çok golcü bir takım olacağı belirtilmişti. İşte ayrıntılar...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
16.08.2022 12:31 - Son Güncelleme: 16.08.2022 12:34
’Fener gol gol gol’ gerçek oldu! Müthiş istatistik

Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek haftanın en flaş skoruna imzasını atan Fenerbahçe gol yollarındaki müthiş etkinliği ile dikkatleri çekmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Fener gol gol gol’ gerçek oldu! Müthiş istatistik

2 MAÇTA 9 GOL

Sezonun ilk maçında Ümraniyespor ağlarını 3 kez sarsan Sarı-Lacivertliler böylece 2 hafta sonunda ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmış oldu.

’Fener gol gol gol’ gerçek oldu! Müthiş istatistik

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI

Takvim.com.tr 29 Nisan tarihinde, henüz Jorge Jesus'la Fenerbahçe'nin görüşmeleri yeni başlamışken bu noktaya dikkatleri çekmiş, Portekizli hocanın gelmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in çok golcü bir takım olacağı belirtilmişti.

İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYINIZ

’Fener gol gol gol’ gerçek oldu! Müthiş istatistik

4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya süren ve 4 hücumcuya aynı anda 11'de şans veren Jorge Jesus ayrıca oyuncularına çok büyük özgürlükler tanıyor. Tecrübeli hocanın takımlarında kanat bekleri sürekli hücuma çıkarken, özellikle direkt paslarda sonuca gidilmesi de dikkatleri çekiyor.

’Fener gol gol gol’ gerçek oldu! Müthiş istatistik

Son oynanan Kasımpaşa maçında Joshua King, Enner Valencia, Emre Mor ve Lincoln Henrique gibi ofansif isimlerle aynı anda forma veren Jesus, bu 4'lünün arkasında da hücum gücü yüksek bir orta alan olan Miha Zajc'ı oynattı.

SON DAKİKA