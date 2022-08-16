'Fener gol gol gol' gerçek oldu! Müthiş istatistik
Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek haftanın en flaş skoruna imzasını atan Fenerbahçe gol yollarındaki müthiş etkinliği ile dikkatleri çekmeyi başardı. Sezonun ilk maçında Ümraniyespor ağlarını 3 kez sarsan Sarı-Lacivertliler böylece 2 hafta sonunda ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmış oldu. Takvim.com.tr 29 Nisan tarihinde, henüz Jorge Jesus'la Fenerbahçe'nin görüşmeleri yeni başlamışken bu noktaya dikkatleri çekmiş, Portekizli hocanın gelmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in çok golcü bir takım olacağı belirtilmişti. İşte ayrıntılar...
Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek haftanın en flaş skoruna imzasını atan Fenerbahçe gol yollarındaki müthiş etkinliği ile dikkatleri çekmeyi başardı.
2 MAÇTA 9 GOL
Sezonun ilk maçında Ümraniyespor ağlarını 3 kez sarsan Sarı-Lacivertliler böylece 2 hafta sonunda ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmış oldu.
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr 29 Nisan tarihinde, henüz Jorge Jesus'la Fenerbahçe'nin görüşmeleri yeni başlamışken bu noktaya dikkatleri çekmiş, Portekizli hocanın gelmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in çok golcü bir takım olacağı belirtilmişti.
4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya süren ve 4 hücumcuya aynı anda 11'de şans veren Jorge Jesus ayrıca oyuncularına çok büyük özgürlükler tanıyor. Tecrübeli hocanın takımlarında kanat bekleri sürekli hücuma çıkarken, özellikle direkt paslarda sonuca gidilmesi de dikkatleri çekiyor.
Son oynanan Kasımpaşa maçında Joshua King, Enner Valencia, Emre Mor ve Lincoln Henrique gibi ofansif isimlerle aynı anda forma veren Jesus, bu 4'lünün arkasında da hücum gücü yüksek bir orta alan olan Miha Zajc'ı oynattı.