Trabzonspor Devler Ligi'nde! Abdullah Avcı 11 kararını verdi
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Rövanş karşılaşmasına skor avantajı ile çıkmak isteyen bordo mavili temsilcimiz, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, 11 kararını verdi. İşte Kopenhag - Trabzonspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri ve öne çıkan detayları...
16.08.2022 16:14 - Son Güncelleme: 16.08.2022 16:14
Trabzonspor, UEFA Şampiyonları Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor'un yeni transferleri Enis Bardhi ve Marc Bartra ise Kopenhag maçının kadrosuna dahil edildi. Lisansları çıkarılan futbolcular, UEFA listesine eklenmişti.