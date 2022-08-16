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Trabzonspor Devler Ligi'nde! Abdullah Avcı 11 kararını verdi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Rövanş karşılaşmasına skor avantajı ile çıkmak isteyen bordo mavili temsilcimiz, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, 11 kararını verdi. İşte Kopenhag - Trabzonspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri ve öne çıkan detayları...

16.08.2022 16:14 - Son Güncelleme: 16.08.2022 16:14
Trabzonspor Devler Ligi’nde! Abdullah Avcı 11 kararını verdi

Trabzonspor, UEFA Şampiyonları Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak.

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Trabzonspor Devler Ligi’nde! Abdullah Avcı 11 kararını verdi

Parken Stadı'nda TSİ ile 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Michael Oliver olacak.

Trabzonspor Devler Ligi’nde! Abdullah Avcı 11 kararını verdi

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ PEŞİNDEYİZ

Bordo mavili temsilcimiz, 24 Ağustos'ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor almak isteyecek.

Trabzonspor Devler Ligi’nde! Abdullah Avcı 11 kararını verdi

Fırtına, sakatlığı bulunan 4 futbolcudan faydalanamayacak. Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca sahada yer alamayacak.

Trabzonspor Devler Ligi’nde! Abdullah Avcı 11 kararını verdi

Trabzonspor'un yeni transferleri Enis Bardhi ve Marc Bartra ise Kopenhag maçının kadrosuna dahil edildi. Lisansları çıkarılan futbolcular, UEFA listesine eklenmişti.

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