Zajc 11’e dönüyor! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Kasımpaşa, Süper Lig'de boy gösterdiği son 11 sezonda çıktığı ilk iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamadı. Bunun yanında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 10 lig maçının yalnızca birinde sahadan üç puanla ayrılabildi.