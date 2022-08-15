Zajc 11'e dönüyor! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyetle kapamak istiyor. Jorge Jesus'un yıldız futbolcu Miha Zajc'ı tekrar 11'e yazması bekleniyor. Kasımpaşa ise maçta galip gelerek Başakşehir'e karşı alınan 4-0'lık mağlubiyeti unutmak istiyor. İşte takımların muhtemel 11'leri ve öne çıkanlar...
15.08.2022 16:05 - Son Güncelleme: 15.08.2022 16:06
Geçen sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa ise Başakşehir'e 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştu.
Kasımpaşa, Süper Lig'de boy gösterdiği son 11 sezonda çıktığı ilk iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamadı. Bunun yanında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 10 lig maçının yalnızca birinde sahadan üç puanla ayrılabildi.