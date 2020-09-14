Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken, sağlığı hakkında bir açıklamada en yakınından geldi...
14.09.2020 15:12
- Son Güncelleme: 14.09.2020 15:24
KÖK HÜCRE AMELİYATI YAPILDI
Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.
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