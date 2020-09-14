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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken, sağlığı hakkında bir açıklamada en yakınından geldi...

14.09.2020 15:12 - Son Güncelleme: 14.09.2020 15:24
Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir koma, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor.

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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...

Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...

KÖK HÜCRE AMELİYATI YAPILDI
Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in son durumunu en yakını açıkladı! Sanıldığı gibi...

SON AMELİYATA KORONAVİRÜS ENGELİ
Haziran başında İtalyan basınında Schumacher'in Fransız kardiyolog Dr. Philippe Menasche tarafından yeniden ameliyat edileceğini iddia etmişti.

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