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Bursaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi müthiş koreografi!

Bursasporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlı kareografi yaptı.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 21:17:15 Güncelleme: 21:33:35
Bursaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi müthiş koreografi!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Bursaspor taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı ay-yıldızlı koreografi büyük beğeni kazandı.

Bursaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi müthiş koreografi!

Süper Lig'in 15. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçına her iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Bursaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi müthiş koreografi!

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu.

Bursaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi müthiş koreografi!

Bursasporlu taraftarlar, maç öncesinde güney kale arkası ve maraton tribünlerinde koreografi yaptı.

Bursaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi müthiş koreografi!

Taraftarlar, kartonlarla ''Teksas tribünü'' diye adlandırılan güney kale arkasında Bursapor'un logosunu, maraton tribününde ise "Onurunla, ruhunla, duruşunla Bursa sen çok yaşa" yazısını oluşturdu.

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