Bursaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi müthiş koreografi!

Bursasporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlı kareografi yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Bursaspor taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı ay-yıldızlı koreografi büyük beğeni kazandı. Süper Lig'in 15. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçına her iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu. Bursasporlu taraftarlar, maç öncesinde güney kale arkası ve maraton tribünlerinde koreografi yaptı. Taraftarlar, kartonlarla ''Teksas tribünü'' diye adlandırılan güney kale arkasında Bursapor'un logosunu, maraton tribününde ise 'Onurunla, ruhunla, duruşunla Bursa sen çok yaşa' yazısını oluşturdu. Ayrıca iki takım oyuncuları, sahaya ''Kudüs kırmızı çizgimizdir'' yazılı pankartla çıktı. Pankart, taraftarlardan alkış aldı.