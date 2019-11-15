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Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda berabere kaldı ve Avrupa biletini kaptı. Hesapsız, kitapsız EURO 2020'ye giden Milli Takımımız, coşkuyu soyunma odasına taşıdı. İşte o görüntüler.

15.11.2019 10:36 - Son Güncelleme: 15.11.2019 11:11
Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı

A Milli Takımımız, İzlanda beraberliği ile EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi. Maç sonrası sahada ve soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

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Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı

Önce taraftarlara üçlü çektiren milli futbolcular, ardından bu büyük zaferi soyunma odasında misket oynayarak kutlamaya devam etti. Cengiz, Cenk, Hakan, Ömer ve Çağlar'ın misket oynadığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı
Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı
Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı
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