Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı
A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda berabere kaldı ve Avrupa biletini kaptı. Hesapsız, kitapsız EURO 2020'ye giden Milli Takımımız, coşkuyu soyunma odasına taşıdı. İşte o görüntüler.
15.11.2019 10:36
- Son Güncelleme: 15.11.2019 11:11
A Milli Takımımız, İzlanda beraberliği ile EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi. Maç sonrası sahada ve soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.
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