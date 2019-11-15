Arda Turan'a flaş Milli Takım göndermesi | Spor yazarları Türkiye-İzlanda maçını değerlendirdi
A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı karşılaşmada sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına gitmeyi garantiledi. Son hafta Andorra'ya karşı formalite maçına çıkacak Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılırsa Fransa'nın olası puan kaybında grubu lider olarak tamamlayacak. Spor yazarları Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı zorlu karşılaşma sonrası maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte spor yazarlarının Türkiye - İzlanda maçı sonrası köşe yazıları...
15.11.2019 10:14
- Son Güncelleme: 15.11.2019 10:15
ZEKİ UZUNDURUKAN - GURUR DUYUYORUZ
Maç öncesinde her şey lehimizeydi. Tribünler, kırmızı-beyaz gül bahçesi gibiydi. Formda bir hocamız ve güçlü bir kadromuz vardı. Maçın ilk yarısında Burak Yılmaz ile o kadar net bir pozisyon yakaladık ki...
Zeki, resmen Burak Yılmaz'ın kafasına nişanladı topu ama bu pozisyonları hep golle sonuçlandıran Burak, o kadar kötü bir kafa vuruşu yaptı ki...
Ah Burak ah, bu da kaçar mı? İlk yarıda Zeki, Umut, Cengiz ve Merih çok iyiydi. Hücumda yeteri kadar çoğalamadık. Orta alanda Okay, Mahmut ve Ozan yaratıcılıktan uzaktı.
Evet bize EURO 2020 için 1 puan yetiyordu, ilk yarıda o 1 puanı cebimizde tuttuk... Konuk İzlanda oyunu soğutarak oynadı ama hızlı hücumlarla tehlike hunisine girdiklerinde çok etkili oldular.
İkinci yarıya daha coşkulu başladık ama ilk yarıda olduğu gibi yine İzlanda'ya pozisyonlar verdik.Burak, Ozan ve Cengiz ile yakaladığımız pozisyonları iyi kullanmadık. Ama 60'tan sonra hep önde oynadık. Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı'yı daha erken oyuna alabilirdi.