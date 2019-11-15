Arda Turan'a flaş Milli Takım göndermesi | Spor yazarları Türkiye-İzlanda maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - GURUR DUYUYORUZ

Maç öncesinde her şey lehimizeydi. Tribünler, kırmızı-beyaz gül bahçesi gibiydi. Formda bir hocamız ve güçlü bir kadromuz vardı. Maçın ilk yarısında Burak Yılmaz ile o kadar net bir pozisyon yakaladık ki...