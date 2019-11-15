Falcao Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi
Galatasaray taraftarının uzun süre heyecanla beklediği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, çalışmalara başladı. Antrenman görüntülerini sosyal medyadan da paylaşan Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara da bir mesaj gönderdi.
15.11.2019 15:25
- Son Güncelleme: 15.11.2019 15:27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.
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