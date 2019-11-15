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Falcao Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Galatasaray taraftarının uzun süre heyecanla beklediği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, çalışmalara başladı. Antrenman görüntülerini sosyal medyadan da paylaşan Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara da bir mesaj gönderdi.

15.11.2019 15:25 - Son Güncelleme: 15.11.2019 15:27
Falcao Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da Falcao gelişmesi yaşanıyor.

Falcao Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de Radamel Falcao'nun sağlık durumuydu.

Falcao Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti.

Falcao Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

Falcao Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.

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