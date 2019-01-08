Beşiktaş bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Beşiktaş'ta!

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, bombayı patlattı! Transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan yöneticileri ile Hakan Çalhanoğlu transferi için el sıkıştı.​

8 Ocak 2019 Salı, 23:24:24 Güncelleme: 23:31:25
Beşiktaş bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Beşiktaş'ta!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 9 puan arkasında 7.sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor.

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Beşiktaş bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Beşiktaş'ta!

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar kadrosuna Burak Yılmaz ve Isımat-Mirin takviyelerini yaptı.

Beşiktaş bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Beşiktaş'ta!

Transfer görüşmeleri için Milano'ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan'lı yöneticiler ile masaya oturdu.

Beşiktaş bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Beşiktaş'ta!

Hırvat ofansif orta saha Alen Halilovic'in 1.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varan Fikret Orman, tüm spor camiasını ters köşeye yatıracak bir hamle için de kolları sıvadı.

Beşiktaş bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Beşiktaş'ta!

AC Milan taraftarları tarafından hedef tahtasına konan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için de İtalyan yöneticiler ile pazarlığa başlayan Fikret Orman, bu transferde önemli aşama kaydetti.

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