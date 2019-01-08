Beşiktaş bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Beşiktaş'ta!
Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, bombayı patlattı! Transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan yöneticileri ile Hakan Çalhanoğlu transferi için el sıkıştı.
8 Ocak 2019 Salı, 23:24:24 Güncelleme: 23:31:25
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 9 puan arkasında 7.sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor.
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