Sadık Çiftpınar: "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım"
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Sadık Çiftpınar, "İki günlük bir süreç olmasına rağmen burada çalışanlar, takım arkadaşlarım ve teknik heyetimiz öyle güzel kucak açtılar ki bana, sanki senelerdir bu camianın çatısı altındayım gibi hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.
NASIL FENERBAHÇELİ OLDU?
Çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Sadık, "Babamdan dolayı Fenerbahçeli oldum. Babam da çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ben dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim. 1999-2000 senesinde Adanaspor ile Adana'da oynanan maçta, o dönemler Moshoeuler Moldovanlar falan vardı.
İlk o maçta statta bulundum ve o sarı lacivertli formayı canlı olarak gördükten sonra çok daha büyülendim. Bütün hayatım sarı lacivert olarak geçti diyebilirim. Annemle kız kardeşim Galatasaylı idi. Evin içinde aramızda bir rekabet vardı ama sonradan onları da ben Fenerbahçeli yaptım. Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar.
"ERSUN HOCAMIZ BU SÜREÇTE ÇOK HASSAS DAVRANDI"
Transfer süreciyle ilgili konuşan Sadık, "Sağ olsun Ersun hocamız bu süreçte çok hassas davrandı. Onunla da bir telefon görüşmemiz oldu. Zaten Volkan hocamız, Recep hocamız milli takımlarda beraber çalıştığımız çok değerli, antrenörler. Ersun hoca da o dönemde A Milli Takım teknik direktörüydü. Alt kategorilerdeki kamplarımızı ziyaret ediyordu. Oradan birbirimizi az çok tanıyorduk" şeklinde konuştu.