Sadık Çiftpınar: "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Sadık Çiftpınar, "İki günlük bir süreç olmasına rağmen burada çalışanlar, takım arkadaşlarım ve teknik heyetimiz öyle güzel kucak açtılar ki bana, sanki senelerdir bu camianın çatısı altındayım gibi hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.