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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hakan Çalhanoğlu için Milan yöneticileri ile el sıkıştı

08 Ocak 2019, Salı

Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu ile el sıkıştı...Transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan yöneticileri ile Hakan Çalhanoğlu transferi için anlaştı.


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