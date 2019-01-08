Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu ile el sıkıştı...Transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AC Milan yöneticileri ile Hakan Çalhanoğlu transferi için anlaştı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hakan Çalhanoğlu için Milan yöneticileri ile el sıkıştı08 Ocak 2019, Salı
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hakan Çalhanoğlu için Milan yöneticileri ile el sıkıştı
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