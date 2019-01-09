Galatasaray'da rota Enner Valencia'ya döndü
Forvet için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan'dan gelebilecek herhangi bir olumsuz habere karşı Enner Valencia ismini gündemine aldı. Tigres'te geçtiğimiz sezon Gignac ve Vargas'ın arkasında kalan yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı verdi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:49:37
Güncelleme: 09:50:56
Forvet transferi konusunda bir türlü yol alamayan ve birçok isimle anılmaya devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Enner Valencia...
Bu konuyla ilgili spekülasyonlara artık son vermek isteyen ve ipleri eline alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için aktif rol aldığı ifade edildi.
Albayrak'ın 29 yaşındaki golcünün, İngiliz menajeriyle, Londra'da bir araya geldiği belirtildi.
3 MİLYON EURO ÖNERECEK
Buluşmaya Meksika basını da geniş yer ayırdı. Aslan'ın, Tigres'i ikna etmesi durumunda Valencia'nın yeniden Avrupa'ya dönmeye hazır olduğunu yazdılar.
Oyuncudan olumlu mesaj alan Albayrak'ın Tigres'e 3 milyon euro önermeye hazırlandığı bildirildi.