Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılıyor! | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla geçerek devreyi 3 puanla tamamlayan Galatasaray, kadrosunu yenilemek için çalışmaları sürdürüyor. Onyekuru ve Saracchi'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-kırmızılı ekip, Linnes ve Emre Akbaba'nın da lisansını çıkartmıştı. Yeni transferlerin ardından gözler kadrodan gönderilecek isimlere çevrildi. Bir süredir sorunlar yaşayan Ryan Babel'in gönderilecekler listesinde tepedeki isimlerden olduğu ve Hollandalı yıldıza 2 kulübün talip olduğu öğrenildi.

07.01.2020 11:45 - Son Güncelleme: 07.01.2020 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





