Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılıyor! | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla geçerek devreyi 3 puanla tamamlayan Galatasaray, kadrosunu yenilemek için çalışmaları sürdürüyor. Onyekuru ve Saracchi'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-kırmızılı ekip, Linnes ve Emre Akbaba'nın da lisansını çıkartmıştı. Yeni transferlerin ardından gözler kadrodan gönderilecek isimlere çevrildi. Bir süredir sorunlar yaşayan Ryan Babel'in gönderilecekler listesinde tepedeki isimlerden olduğu ve Hollandalı yıldıza 2 kulübün talip olduğu öğrenildi.
07.01.2020 11:45
- Son Güncelleme: 07.01.2020 11:45
Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor.
Sezona birçok yeni transferle başlayan sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla yapılan transferlerden beklenilen katkıyı alamadı. O isimlerden biri de daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan Ryan Babel...
Galatasaray Ryan Babel'i Premier Lig'in köklü kulübü Fulham'dan bonservissiz olarak 3 yıllığına kadrosuna katmış ve KAP platformuna "Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
"Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir." bildiriminde bulunmuştu.
Büyük umutlarla kadroya katılan Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla 15'i Süper Lig olmak üzere 20 maça çıkmış ve sahada yer aldığı 1668 dakikada takımına yalnızca 5 gol ve 1 asist ile katkı sağlayabilmişti.