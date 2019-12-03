Organlarımız bu besinleri çok seviyor! Sağlıklı bir yaşam için bu besinleri tüketin

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı sağlıklı beslenme. Gün içinde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler ruh ve beden sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi organlarımızın sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi verdi. Peki hangi besin hangi organımızı koruyor? Kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer sağlığımız için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte yanıtı...

03.12.2019 07:38 - Son Güncelleme: 03.12.2019 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





