Organlarımız bu besinleri çok seviyor! Sağlıklı bir yaşam için bu besinleri tüketin
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı sağlıklı beslenme. Gün içinde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler ruh ve beden sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi organlarımızın sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi verdi. Peki hangi besin hangi organımızı koruyor? Kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer sağlığımız için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte yanıtı...
03.12.2019 07:38
- Son Güncelleme: 03.12.2019 07:38
Kalp her atışıyla, karaciğer safra üretimiyle ya da akciğer her nefes alışımızla aslında onlara iyi bakmamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
Yedeği olmayan organlarımızın sağlığı için bazı besinleri soframızdan ayırmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi organlarımızın sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi verdi.
KALP ÖNCE KIRMIZI BESİNLERİ SEVER
Kalbimiz aslında kendisi ile özleşen kırmızı rengini çok seviyor. Kırmızı besinlerin başında da domates geliyor. Domatese kırmızı rengini veren likopen kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kolesterolü düzenliyor.
Fazla yağlı beslenme, stres ve sigara içme gibi etkenlerden zarar gören kalbimizi korumak için doğanın kırmızı güçlerine sofranızda sık sık yer verin.
Bir diğer kırmızı güç de elma. Kalp sağlığınız için günde bir elma tüketebilirsiniz. Özellikle pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan kırmızı elma, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.