Bu meyve ve sebzeler hiç de masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor
Tüm elmalar, Pamuk Prenses'in elması değil... Tezgahlarda gördüğümüz ışıl ışıl, özenle dizilmiş meyveler ağızları sulandırıyor değil mi? Ama bu görüntü size oynanan bir oyun. Çünkü bu ışıl ışık meyveler sağlığınızı ciddi manada tehdit ediyor. Bu tehdidin adı mumlama. Parafin kullanılarak yapılan bu işlem, gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Peki mumlanan meyve nasıl anlaşılır? Gelin bu önerilere kulak verin, sağlığınızdan olmayın.
HİÇBİRİ PAMUK PRENSES'İN ELMASI DEĞİL
Yediğimiz meyve ve sebzeler hasat edildikten sonra da yaşamaya devam eder. Mumlama, havayla temas sonucunda oluşan doku ve renk bozulmalarını önlemek için yapılır.
Mumlanan ürünün gözenekleri kapandığı için havayla teması kesilir. Buraya kadar her şey normal görünse de tartışma mumun içinde bulunan maddelerin etrafında şekilleniyor.
ZEKA GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR
Özellikle elmaların mumlanmasında kullanılan kloropirifos maddesi küçük yaştaki, yani gelişim çağındaki çocukların üzerinde zeka geriliğine yol açıyor. Kendilerinden daha büyük yaştaki çocuklara veya yetişkinlere oranla bu maddeyi vücutlarından atamayan küçük çocuklar kimyasalın bütün zararlı etkilerine maruz kalıyor.