GaleriSağlık

Bu meyve ve sebzeler hiç de masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor

Tüm elmalar, Pamuk Prenses'in elması değil... Tezgahlarda gördüğümüz ışıl ışıl, özenle dizilmiş meyveler ağızları sulandırıyor değil mi? Ama bu görüntü size oynanan bir oyun. Çünkü bu ışıl ışık meyveler sağlığınızı ciddi manada tehdit ediyor. Bu tehdidin adı mumlama. Parafin kullanılarak yapılan bu işlem, gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Peki mumlanan meyve nasıl anlaşılır? Gelin bu önerilere kulak verin, sağlığınızdan olmayın.

03.12.2019 11:21 - Son Güncelleme: 03.12.2019 11:49
Bu meyve ve sebzeler hiçte masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor

Mumlama, havayla temas edince renk ve doku bozulması yaşayan meyve ve sebzeleri korumak için gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Peki bu yöntem sağlımızı tehdit ediyor mu? Elbette ediyor ve çok dikkatli olmamız gerekiyor...

Bu meyve ve sebzeler hiçte masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor

HİÇBİRİ PAMUK PRENSES'İN ELMASI DEĞİL

Yediğimiz meyve ve sebzeler hasat edildikten sonra da yaşamaya devam eder. Mumlama, havayla temas sonucunda oluşan doku ve renk bozulmalarını önlemek için yapılır.

Mumlanan ürünün gözenekleri kapandığı için havayla teması kesilir. Buraya kadar her şey normal görünse de tartışma mumun içinde bulunan maddelerin etrafında şekilleniyor.

Bu meyve ve sebzeler hiçte masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor

Büyük gıda firmaları kullandıkları mumlama malzemesinin yenilebilir nitelikte olduğunu söylüyor. Yenilebilir mumun ana malzemesi Brezilya'da yetişen caroboa ağacının reçinesi. Ancak iş merdiven altı işletmelere gelince zararlı kimyasallara denk gelme ihtimali artıyor.

Bu meyve ve sebzeler hiçte masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor

ZEKA GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Özellikle elmaların mumlanmasında kullanılan kloropirifos maddesi küçük yaştaki, yani gelişim çağındaki çocukların üzerinde zeka geriliğine yol açıyor. Kendilerinden daha büyük yaştaki çocuklara veya yetişkinlere oranla bu maddeyi vücutlarından atamayan küçük çocuklar kimyasalın bütün zararlı etkilerine maruz kalıyor.

Bu meyve ve sebzeler hiçte masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor

VÜCUT TARAFINDAN EMİLİYOR

Konvansiyonel mumlamada genellikle şekerden elde edilen ve bir çeşit alkol olan ethanol kullanılıyor. Ethanol, şeker kamışından elde edilebildiği gibi genetiği değiştirilmiş mısır gibi diğer gıda maddelerinden de elde edilebiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Organlarımız bu besinleri çok seviyor! Sağlıklı bir yaşam için bu besinleri tüketin
Organlarımız bu besinleri çok seviyor! Sağlıklı bir yaşam için bu besinleri tüketin