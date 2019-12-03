Bu meyve ve sebzeler hiç de masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor

Tüm elmalar, Pamuk Prenses'in elması değil... Tezgahlarda gördüğümüz ışıl ışıl, özenle dizilmiş meyveler ağızları sulandırıyor değil mi? Ama bu görüntü size oynanan bir oyun. Çünkü bu ışıl ışık meyveler sağlığınızı ciddi manada tehdit ediyor. Bu tehdidin adı mumlama. Parafin kullanılarak yapılan bu işlem, gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Peki mumlanan meyve nasıl anlaşılır? Gelin bu önerilere kulak verin, sağlığınızdan olmayın.

03.12.2019 11:21 - Son Güncelleme: 03.12.2019 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





