Ekmekte büyük oyun! Eğer kestiğinizde delik delik oluyorsa...

Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak şunları da söyledi: "Malt unu, kavrulmuş bir un ve ekmekte kullanılmasına izin verilen bir katkı maddesidir ancak 'akrilamid' ve 'hidroksimetil furfural' gibi kimyasal bileşenleri içerdiğinden uzun dönem ve yüksek miktarlarda insan vücuduna alımıyla toksik etki oluşur. Toplumumuzda ekmeğin her gün düzenli olarak ve de fazlaca tüketildiğini dikkate alırsak oluşturduğu zararın ciddiyeti hiç de azımsanacak gibi değil. Esmer ekmekte durum tam tersi. Beyaz ekmekte ağartıcılar kullanıldığında rengi anormal derecede beyaz oluyor ise, esmer ekmekte de renklendiriciler kullanıldığında rengi son derece koyu oluyor. Esmer ekmeğin renginin doğal bir kahverengi olması gerekiyor"