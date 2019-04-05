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Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

Birçok besin özellikle beynin gelişimi için yarar sağlarken, bazıları da fazla tüketildiğinde zarar veriyor. İşte beyne zarar veren besinler...

05.04.2019 19:02 - Son Güncelleme: 05.04.2019 19:07
Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin ögeleriyle sağlıklı çalışır.

Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

DEMİR

Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli. Buna göre hemoglobin seviyesi yeterliyse kişi bilişsel testlerde iyi performans gösteriyor.

İşte yüksek miktarda demir bulunduran besinler!

Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

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Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor

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