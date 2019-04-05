Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor
Birçok besin özellikle beynin gelişimi için yarar sağlarken, bazıları da fazla tüketildiğinde zarar veriyor. İşte beyne zarar veren besinler...
05.04.2019 19:02
- Son Güncelleme: 05.04.2019 19:07
DEMİR
Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli. Buna göre hemoglobin seviyesi yeterliyse kişi bilişsel testlerde iyi performans gösteriyor.
İşte yüksek miktarda demir bulunduran besinler!
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