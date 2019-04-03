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Çay ve kahve tiyakileri dikkat! Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

Yaşam süresini artıran, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azaltan kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıktı. İşte çay ve kahve tiryakilerini yakından ilgilendiren detaylar...

03.04.2019 21:42 - Son Güncelleme: 03.04.2019 21:46
Çay ve kahve tiyakileri dikkat! Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Çay ve kahve tiyakileri dikkat! Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Jingjing Zhu liderliğinde yürütülen araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Çay ve kahve tiyakileri dikkat! Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

Araştırma kapsamında ABD ve Asya'da 1,2 milyon kişinin katıldığı 17 farklı araştırmanın verileri incelendi.

Çay ve kahve tiyakileri dikkat! Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

Katılımcıların ortalama 8,6 yıl boyunca takip edildiği ve 20 bin 500'den fazlasının süreç içinde akciğer kanserine yakalandığı belirtildi.

Çay ve kahve tiyakileri dikkat! Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir

Uzmanlar, sigara içmeyenler için günde iki ya da daha fazla fincan kahvenin, akciğer kanseri riskini yüzde 41, iki ya da daha fazla bardak çayın da yüzde 37 oranında artırdığı sonucuna vardı.

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