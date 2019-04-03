Çay ve kahve tiyakileri dikkat! Çay ve kahve akciğer kanseri riskini artırabilir
Yaşam süresini artıran, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azaltan kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıktı. İşte çay ve kahve tiryakilerini yakından ilgilendiren detaylar...
03.04.2019 21:42
- Son Güncelleme: 03.04.2019 21:46
LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Jingjing Zhu liderliğinde yürütülen araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.
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