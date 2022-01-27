Rüyada kurbağa görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşil kurbağa görmek neye işarettir? Rüyada kurbağanın üstüne zıpladığını görmek...
Rüyada görülmüş kurbağa, rüya sahiplerinin doğru bir Müslüman olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getiriyor, Allah'ın emirlerini de tümüne uyuyorlardır. Eğer rüya sahipleri, bir yerden bir yere zıplayan bir kurbağayı rüyalarında görmüşlerse birine de kendi yollarını göstereceklerdir.
RÜYADA KURBAĞA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada kurbağa görülmesi için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin birileri tarafından sürekli olarak izlenmesidir. Kişiler, attıkları her adımı başkalarının gözetlediğinin farkında olmadan hareket ediyor olabilirler. Peşlerinde olan kimseler düşmanları olmasa da rüyayı görmüş kimseler kısa süre içinde bu durumu verilen bir açık sayesinde fark edecekler ve bundan sonra daha dikkatli davranacaklardır.
RÜYADA KURBAĞANIN ÜSTÜNE ZIPLADIĞINI GÖRMEK
Rüyada üstüne zıplayan kurbağa görmek, rüyayı görmüş kimselerin birileri tarafından kullanılmak istenmesine yorumlanmıştır. Bu kişi, rüya sahiplerine dostça bir tavır sergilemiş ve kendini dost göstermesi sebebiyle de istediği her şeyi rüya sahiplerinden alabileceğini düşünmüştür. Fakat rüya sahipleri, sevdikleri bir kimseden alacakları bir uyarı sayesinde bu duruma izin vermeyecek, kendisini maddi ya da manevi olarak kullandırmayacaktır.
RÜYADA EVE KURBAĞA GİRDİĞİNİ GÖRMEK
Eve giren kurbağayı rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin istedikleri her şeye ancak sabrederek kavuşabileceklerine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahiplerinin çok sabırsız bir yapıları varsa ve istedikleri her şeyin çok çabuk olmasını talep ediyorlarsa, rüyalarında eve kurbağa girdiğini görmeleri, karşılarına çıkan bazı zorluklardan sonra bunu öğrenecek olduklarına haberci olarak yorumlanmıştır.
RÜYADA EVDE KURBAĞA GÖRMEK
Evin içinde görülen kurbağa, rüya sahiplerinin kalplerinin çok temiz olmasına yorumlanmıştır. Bu özellikleri sayesinde rüya sahipleri, birçok kötü olayın üstesinden kolaylıkla geleceklerdir ve karşılarına çıkan her kötülük, mutlaka hayırlı bir olayla noktalanacaktır. Birçok rüya tabircisi, rüya sahiplerine kalplerinin saflığını ve masumiyetliğini kaybetmemesi için önlem almaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştur.
RÜYADA BÜYÜK KURBAĞA GÖRMEK
Kocaman kurbağaların rüyada görülmesi, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kendilerinden kısmetleri uzaklaştıracağına yorulmuştur. Rüya sahipleri eğer bekarlarsa ve yakın zamanda kendilerine çok uygun biri ile tanışmışlarsa, bu kişiyi çeşitli bahaneler ortaya koyarak kendilerinden uzaklaştırmak yerine tanımaya çalışmalılardır. Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı gören kişilerin kaderlerinde kendi etkilerinin çok büyük olduğu, bu nedenle de bir tercihte bulunurken birden fazla kez düşünmeleri gerektiği yorumunda bulunmuşlardır.