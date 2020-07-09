Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmek ve öldürmek hangi anlamları taşır?

Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehire sahip olur. Öldürdüğü yılanlar diğer yılanlar gibiyse, melikin askerlerinden birini öldürür.

Bir kimse rüyada yılanı öldürdüğünü görse, rüya sahibinin düşmanlarından birinden kurtulacağına, o kimsenin zararı kendisine erişmeyeceğine işaret eder. Eğer evinde bir yılanın gezindiğini görürse, rüyayı görenin Ailesi içinde bir düşmanı olduğuna hükmedilir. Şayet yılanı öldürüp etini yediğini görürse, rüya sahibinin düşmanının malından yiyeceğine işaret sayılır.

Kendi yastığı veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görmek, evin hanımının ölmesine işarettir.

Bir yerde yılanların öldürüldüklerini, kendisinin de onların büyüklerinden birini öldürdüğünü görmek, o yere sahip olmaya işarettir.



RÜYADA SİYAH YILAN GÖRMEK NE DEMEKTİR?



Rüyada siyah yılan görmek; kaybedecek bir şeyi bulunmayan, gözü kara, bir şeyi aklına koyduğu zaman kimseden çekinmeyerek onu sağlamak adına her şeyi yapacak kadar cesaretli olan kimi kişilerin varlığına işaret eder. Kötü kişilere ve onlardan gelecek belalara yorulur. Rüyada siyah yılan görmek, korku salacak kadar tehlikeli insanlara ve onlardan gelecek tehlikelere işarettir.

RÜYADA BEYAZ YILAN GÖRMEK NE DEMEKTİR?



Rüyada beyaz yılan görmek, rüyayı gören kişinin çevresindeki kişilere hatta çok sevdiği kişilere karşı takınmış olduğu olumsuz ve kötü tavırların değişmesine işarettir. Normal bir hale gelmek anlamına gelir. Rüyayı gören bireyin, insanlara karşı duymuş olduğu güvensizlikten yavaşça kurtulmaya başladığına ve yakın zamanda da düzeleceğine tabir edilmektedir.





RÜYADA ALTINDAN YILAN GÖRMEK



Rüyada altından yılan görmek, rüyayı gören kişinin manevi ve maddi yönden yaşamış olduğu tüm problemlerin son bulacağına ve sonsuz mutluluğa kavuşacağına işarettir. Bunun dışında iş yaşamında önemli atılımlar yapıp oldukça üst seviyelere erişmek anlamına da gelir. Rüya içinde altından yılanı elinde tutmak, rüyayı gören bireyin karşısına ona önemli yararlar sağlayacak birinin çıkacağına işaret eder. Bu tür bir rüyayı gören bireyin hayır işlerine yönelip etrafında yer alan gereksinimi olan kişilere yardım eli uzatacağına da yorumlanır.

RÜYADA EVDE YILAN GÖRMEK



Rüyada evde yılan görülmüş ise; evdeki bireylerden birinin rüya sahibine düşmanlık yapılacağına işaret eder. Bu birey, kişiden nefret ediyor anlamına gelmez ancak kişi kendisi de farkında olmadan rüya sahibinin canını sıkabilir. Evde yılan görmenin bir başka tabiri ise evde bulunan biriyle tartışma yaşanacağıdır. Rüyada görülen yılan, dışarıdan eve sokulmuş ise, eve alınan bireylere dikkat edilmelidir. Bu bireylerden zarar görmek mümkündür. Ev içerisinde pek çok yılan varsa ve bu yılanlardan korkulmuyorsa, evde günah işlemeye meyilli olan bireyler bulunmaktadır.