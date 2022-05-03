Rüyada yılandan kaçmak ne anlama gelir? Rüyada yılan tarafından kovalanmak neye işarettir? Rüyada yılandan korkmak...

Rüyada Yılandan Korkmak
Rüyasında yılandan korkan kişi sorunlarının üstesinden gelecektir. Sıkıntılarının biteceğine ve huzurlu bir hayat yaşayacağına delalet eder. Rüya sahibi yaşlıysa iş yerinde istediği mevkiye ulaşacağına işaret eder. Aynı zamanda kişinin hayatında bulunan somut sıkıntıların yok olacağına delalettir. Keyifli bir hayat geçireceğinin göstergesidir.
Rüyada Yılanın Kaçtığını Görmek
Rüyasında yılanın kaçtığını gören kişi çok mutlu bir hayat sürecektir. Rüya sahibinin çevresindeki insanların taktirini göreceğine işarettir. Yeni insanlarla tanışacağına ve onların da sevgisini kazanacağına delalet eder. Rüyayı gören kişi bekar bir erkek ise romantik ilişkisinde ayrılık yaşayacağına ve bu ayrılığı kabullenemeyeceğine işarettir.
Rüyada Yılan Görmek
Rüyada yılan kişinin ruh haline ve yılanı görme şekline göre farklı şekillerde yorumlansa da genel olarak korku dolu günlere delalet etmektedir. Rüya sahibinin korku dolu olaylar yaşayacağına işarettir. Kişinin hayatını bu korkunun ardından düzene sokacağına ve günahları için tövbe edeceğine işaret etmektedir. Rüya sahibi bekar bir kadın ise işinde yükseleceğine ve huzurlu bir hayat süreceğine işarettir.
Rüyada Yılan Öldürmek
Rüyasında yılan öldürdüğünü gören kişi düşmanlarına karşı zafer elde edecektir. Yılan genellikle gizli bir düşmanı temsil etmektedir. Yılanı öldürmek de düşmanlarla mücadele etmek ve bu mücadeleden galip bir şekilde çıkmaktır. Rüyada görülen yılan zayıf ise zayıf ve güçsüz bir düşmanı, yılan büyük ve güçlüyse, büyük bir düşmanı temsil etmektedir. Siyah renkli yılan çok tehlikeli bir düşmana işaret etmektedir. Beyaz yılan ise zararsız ve etkisiz bir düşmana işaret etmektedir.
Rüyada yılandan kaçmak kişinin düşmanlarına rağmen başarılar elde edeceğine delalet etmektedir.