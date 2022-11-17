Vav TV İzle
Haberler Magazin Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey'i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...

Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey'i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...

Kimse daha önce görmemişti! 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun programda telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğuna yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta 'Hamdi Bey diye biri yok, Acun kendi kendine konuşuyor' bile denilmişti. Programın gizemli ismi Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın merakla beklenen Hamdi Bey kim çıktı.

17.11.2022 17:10 - Son Güncelleme: 17.11.2022 17:10
Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey’i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...

Var Mısın Yok Musun programı, hem konsepti hem konukları hem de yarışmacılarıyla yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey’i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...

DÜNYA STARLARI KATILDI!
Türkiye'ye ziyarete gelen Fifty Cent, Adriana Lima ve Christina Aguilera gibi dünyaca tanınan ünlüler yarışmaya konuk oldu.

Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey’i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...

ŞÖHRETİN KAPILARINI ARALADI!
Birçok yarışmacının programdan sonra hayatı değişti. Şeyma Subaşı, Hakan Hatipoğlu, Merve Oflaz, Gizem Hatipoğlu, Nursel Ergin gibi isimler programla birlikte şöhretin kapılarını araladı ve televizyon dünyasında kendilerine yer buldu.

Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey’i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...

Ünlü çift Hakan ve Gizem Hatipoğlu çifti bu programda tanışıp evlendi.

Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey’i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...

Nur Tuğba Namlı şimdilerde Hakan Ural'la, Neler Oluyor Hayatta? programını sunuyor.

SON DAKİKA