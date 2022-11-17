Var Mısın Yok Musun’un pinti Hamdi Bey'i çıka çıka bakın kim çıktı! Eskiler onu cebindeki akreple hatırlar! Meğer Acun Ilıcalı...
Kimse daha önce görmemişti! 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun programda telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğuna yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta 'Hamdi Bey diye biri yok, Acun kendi kendine konuşuyor' bile denilmişti. Programın gizemli ismi Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın merakla beklenen Hamdi Bey kim çıktı.
17.11.2022 17:10 - Son Güncelleme: 17.11.2022 17:10