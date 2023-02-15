Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Fenomen Taha Duymaz'a ne oldu, öldü mü hayatta mı? Akılalmaz prim teorisi! Sosyal medya 2'ye bölündü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilimizi birden sarstı. Depremde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için arama kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medytada iddialar olayı çok başka boyuta taşıdı. Kimi kullanıcılar, Taha'nın ölümünün ailesi tarafından saklandığını iddia ederken, kimileri ise fenomenin hayatta olduğu ancak saklandığı söylentilerini yaydı. Bu gelişmelerin ardından Taha'nın ablası Semiha Duymaz kişisel hesabundan söylentilere yanıt verdi. Peki, Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Fenomen Taha Duymaz'a ne oldu, öldü mü hayatta mı? İşte detaylar...
Taha Duymaz'ın son durumu hakkında aramalar hız kazandı. Yemek videolarıyla ön plana çıkan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala haber alınamayan Taha Duymaz'ın aslında enkaz altında olmadığı ve yaşadığıyla ilgili ortaya skandal iddilar atıldı. İşte son gelişmeler haberimizde...
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, kardeşleri Taha ve Melek Duymaz'ın enkaz altında kaldığını duyurmuştu. 8 katlı bir binanın giriş katında depreme yakalanan Taha Duymaz'ın akıbeti henüz belli olmazken sosyal medyadaki iddialar fenomenin sevenlerinin kafasındaki soru işaretlerini çoğalttı.
SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR
Ailenin, genç adamın ölümünü saklayarak ilgiyi devam ettirmek istediğini öne sürenler çoğunlukta. Özellikle abla Semiha Duymaz olay yerine geç gelmekle, kardeşi üzerinden sosyal medyada popüler olmaya çalışmakla itham edildi.
Aralarında Dilan Polat'ın da olduğu çok sayıda kişi 'şüpheye düştüklerini', Gülben Ergen'in önce paylaşıp sonra sildiği haberin gerçek olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Polat, takipçilerinin ısrarına rağmen kesin bir bilgi almadan Taha Duymaz'ın durumuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.
GÜLBEN ERGEN DUYURMUŞTU
Bölgeye destek için giden Gülben Ergen "Yetişemedik sana canım çocuk... Kurtaramadık seni" cümleleriyle Taha Duymaz'ın vefat haberini vermiş ancak ailenin yalanlaması üzerine yaptığı açıklmada; "Taha'nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay'dan aldım. Maraş'tan Hatay'a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.