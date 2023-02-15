Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Fenomen Taha Duymaz'a ne oldu, öldü mü hayatta mı? Akılalmaz prim teorisi! Sosyal medya 2'ye bölündü

GÜLBEN ERGEN DUYURMUŞTU

Bölgeye destek için giden Gülben Ergen "Yetişemedik sana canım çocuk... Kurtaramadık seni" cümleleriyle Taha Duymaz'ın vefat haberini vermiş ancak ailenin yalanlaması üzerine yaptığı açıklmada; "Taha'nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay'dan aldım. Maraş'tan Hatay'a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.