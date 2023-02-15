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Haberler Magazin Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik "Günler geceleri, geceler günleri" kovaladı

Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik "Günler geceleri, geceler günleri" kovaladı

Günlerdir deprem bölgesinde yardım mücadelesi içinde olan Gamze Özçelik'in depremzedelere sıcak yemek verirken paylaştığı kareyi gören Deniz Akkaya ise "Tek samimi bulduğum kadın" diyerek Özçelik hakkında, "Gamze kendinden bir melek yarattı" ifadelerini kullanmıştı geçtiğimiz günlerde. Özçelik deprem bölgesindeki çalışmalarını sessiz sedasız sürdürüyor. Bünyesinde yer aldığı yardım derneği aracılığıyla yeni bir karesi ortaya çıkan Özçelik'in paylaşımındaki notu herkesi duygulandırdı.

15.02.2023 15:40 - Son Güncelleme: 15.02.2023 15:46
Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik Günler geceleri, geceler günleri kovaladı

Deprem felaketinin ilk günlerinden bu yana deprem bölgesinde olan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik Günler geceleri, geceler günleri kovaladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acı bilançosu artıyor.

Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik Günler geceleri, geceler günleri kovaladı

"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer 9 ilde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede.O isimler arasında Gamze Özçelik de yer alıyor.

Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik Günler geceleri, geceler günleri kovaladı

Günlerdir canla başla depremzedelere yardım eden Gamze Özçelik'İn Instagram'dan "Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatıyor, baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken bu bina 10 saniyede yıkılmış" diyerek paylaştığı o anlar yürek sızlatmıştı.

Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik Günler geceleri, geceler günleri kovaladı

Özçelik'in paylaşımı dikkat çekerken bir dikkat çeken paylaşım da Deniz Akkaya'dan gelmişti.

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