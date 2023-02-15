Deniz Akkaya öve öve bitirememişti! Koşa koşa deprem bölgesine giden Gamze Özçelik "Günler geceleri, geceler günleri" kovaladı
Günlerdir deprem bölgesinde yardım mücadelesi içinde olan Gamze Özçelik'in depremzedelere sıcak yemek verirken paylaştığı kareyi gören Deniz Akkaya ise "Tek samimi bulduğum kadın" diyerek Özçelik hakkında, "Gamze kendinden bir melek yarattı" ifadelerini kullanmıştı geçtiğimiz günlerde. Özçelik deprem bölgesindeki çalışmalarını sessiz sedasız sürdürüyor. Bünyesinde yer aldığı yardım derneği aracılığıyla yeni bir karesi ortaya çıkan Özçelik'in paylaşımındaki notu herkesi duygulandırdı.
15.02.2023 15:40 - Son Güncelleme: 15.02.2023 15:46
Deprem felaketinin ilk günlerinden bu yana deprem bölgesinde olan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor.
Günlerdir canla başla depremzedelere yardım eden Gamze Özçelik'İn Instagram'dan "Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatıyor, baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken bu bina 10 saniyede yıkılmış" diyerek paylaştığı o anlar yürek sızlatmıştı.