Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söylemişti: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"

Önceki gün de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den Taha Duymaz hakkında flaş bir iddia gelmişti. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği iddiasını yayınlamıştı Ergen sayfasından.

Şarkıcı Gülben Ergen, "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi; Taha'yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" dedi.

Bu açıklaması üzerine bir de haberi AFAD'dan aldığını iddia eden Ergen'e yanıt gecikmedi.Taha Duymaz'ı kurtarma çalışmaları için depremin ilk gününden bu yana uğraşan CZN Burak, abla Semiha Duymaz ile birlikte bir paylaşım yaptı ve bu iddiayı yalanladı."Rambolingo7" adlı hesaptan yapılan paylaşımlarda Taha Duymaz'ın ailesi hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Bu hesap Duymaz'ın cenazesinin ilk saatler çıkarıldığını yazdıktan sonra hesabını kapandı.

Konuyla ilgili ilk günden itibaren ilgilenen fenomen Dilan Polat da,Taha'nın vefat ettiğini düşündüğü bir story paylaşınca sosyal medyada gündem olmuştu.

Taha Duymaz'ın ablasından iddialara, yanıt niteliğinde paylaşımlar gelmişti.

Tüm bu yaşananlarında ardından Taha Duymaz'la enkaz altında olduğu iddia edilen kardeşi Melek'in Instagram hesabı kapandı.

Başından bu yana Taha Duymaz olayının içinde olan Dilan Polat'tan yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

ENKAZIN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram'ının hikaye bölümünden Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazın son halini paylaşan Dilan Polat sonrasında Melek Duymaz'ın hesabının kapanması konusuna açıklık getirdi.Dilan Polat yaptığı açıklamada hesabı kapatanın Melek'in erkek arkadaşı olduğunu söyledi.Ben biliyordum zaten. Kızın hesabına sevgilisi de olsa girmenin zamanı değildi. Ben görüyorsan girme. Farklı algı oluşturuyorsun.Ancak lütfen bilin, kızcağız hala enkaz altında hesabına giren de erkek arkadaşı.

"Benim kafam çok dolu" diyen Dilan Polat sözlerine şöyle devam etti:

Çok fazla yanlış iddia var. Herkes bir şey söylüyor. Asılsız iddialara tamah etmeyin. Ben Taha'nın o gece üzerinde olan battaniyenin ortaya çıkmasına takıldı.Bir yanda bunlar olurken bir yandan da sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Taha Duymaz'ın YouTube kanalının bir ay önce satılık ilanına koyulduğu ve satıldığı ortaya çıkmıştı. Tam tersi yönde bir iddia ise Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan geldi. Soylu, Taha Duymaz'ın yaşadığını söyledi.Sosyal medya önceki gecen beri bu iddiayı tartışırken abla Semiha Duymaz'dan yeni bir paylaşım gelmişti.

"TEK DUAM KURTULMALARI"

Taha Duymaz ile son gelişmeyi ablası Semiha Duymaz duyurmuştu. Herkes çok merak ediyor biliyorum.Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum.Sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları. Enkaz alanında olan şarkıcı ve fenomen Ragıb Narin de isyan etmişti. Narin "Üç kuruş insanların saçma sapan primlerine yanıt vermiyordum. Saklıyorlarmış, primmiş... Cevaplamak zorunda kalacağım bunları, buna inanan insanlar var maalesef. Hesabını maddi zorluklardan satmak zorunda kalmıştı. İkinci kardeşinin hesabı başkasında açık. Semiha şehir dışında yaşıyor ondan geç geldi. Girişler yasaktı... İnanmak isteyen insanlar neye inanmak istiyorsa inansın" diyerek sitem etti.

''KİM NE DERSE DESİN BEN O EVDE MUTLUYDUM''

Duymaz'ın felaketten 1 ay önce Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj viral olmuştu. Taha Duymaz'ın sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan sözleri şu şekildeydi:

Evimiz kırık dökük bir evdi. Kışın soğuğu geçirirdi, sırılsıklam olurduk. Eski bir evdi, zaten 2 metrekarelik bir mutfağım vardı. İnsanların 'Bir bardak su bile içmem' dediği mutfağım. Ben yıkılmasını istemiyordum aslında o evin çünkü ben o evde çok mutluydum. Kim ne derse desin, mutfağımı çok seviyordum. İyi kötü anılarımız var o evde ailecek.

''AMACIM, AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAKTI''

O ev yıkılıp başka bir ev yapıldı. Sesimi duyurmama yardımcı oldular sosyal medyada ki zaten benim amacım çocukluğumdan beri aileme güzel bir hayat sunmaktı. Çok şükür bunu başardım. Tam başarmış sayılmam ama çok şükür bir yere de getirdim ailemi. Nerden nereye yani, evi yaptırdık çok şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz.

"Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor. İstanbul'da iş arıyorum. İş bulursam buraya yerleşebilirim. Sosyal medya bir gün biterse köyde teneke toplar satarım. Dağa çıkıp yine kekik toplarım. Ailem için çalışıyorum ama bazen yaranamıyorsun. Bir gün onlara 'madem öyle alın Instagram'ı siz yapın' dedim. Her şey göründüğü gibi kolay değil."