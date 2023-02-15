Depremin 9. gününde aldığı acı haberle yıkılmıştı! 2 çocuk annesi Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı çıktı! Son durumu paylaştı...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Yeliz Yeşilmen, tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin 9'uncu günüde aldığı acı haberle yıkıldı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Yeşilmen şimdi ise Adana'daki evleri için yıkım kararı verildiğini söyledi. "Anılarım yıkılmak üzere" ifadelerini kullanan Yeşilmen, içindeki demirler ortaya çıkan kolonu ve bina içindeki büyük çatlakları gösteren bir videoyu sosyal medyada yayınladı. Yeşilmen, çocukluğunun geçtiği evle ilgili duygularını paylaştı.
15.02.2023 18:19 - Son Güncelleme: 15.02.2023 18:19
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.
Yeliz Yeşilmen, tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin 9'uncu günüde aldığı acı haberle yıkıldı.