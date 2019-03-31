31 Mart seçimleri için ünlüler sandık başında! Sezen Aksu oyunu kullanamadı!
Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Sandıklar henüz açılmadığı için oyunu kullanamayan 'Minik Serçe' Sezen Aksu, tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı. Bu sırada vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi.
31.03.2019 10:01
- Son Güncelleme: 31.03.2019 11:32
Sezen Aksu, oy kullanmak için Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitti. Ancak ünlü sanatçı oyunu kullanamadı.
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