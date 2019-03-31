31 Mart seçimleri için ünlüler sandık başında! Sezen Aksu oyunu kullanamadı!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna geldi. Ancak ünlü sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından olduğundan dolayı oyunu kullanamadı.