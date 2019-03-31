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31 Mart seçimleri için ünlüler sandık başında! Sezen Aksu oyunu kullanamadı!

Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Sandıklar henüz açılmadığı için oyunu kullanamayan 'Minik Serçe' Sezen Aksu, tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı. Bu sırada vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi.

31.03.2019 10:01 - Son Güncelleme: 31.03.2019 11:32
Sezen Aksu oyunu kullanamadı!

Sezen Aksu, oy kullanmak için Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitti. Ancak ünlü sanatçı oyunu kullanamadı.

SEZEN AKSU OY KULLANAMADAN DÖNDÜ! TIKLA - İZLE

Sezen Aksu oyunu kullanamadı!

Minik serçe lakaplı sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı.

Sezen Aksu oyunu kullanamadı!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna geldi. Ancak ünlü sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından olduğundan dolayı oyunu kullanamadı.

Sezen Aksu oyunu kullanamadı!

Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı.

Sezen Aksu oyunu kullanamadı!

Öte yandan, vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Sezen Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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