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Oyuncu Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay oylarını kullandı

31.03.2019 12:19

Oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay Beykoz'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oylarını kullandı.


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