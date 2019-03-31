Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Sandıklar henüz açılmadığı için oyunu kullanamayan 'Minik Serçe' Sezen Aksu, tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı. Bu sırada vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi.
Sezen Aksu oyunu kullanamadı!31.03.2019 10:17
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