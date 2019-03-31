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Nusret oyunu meşhur tuz serpme hareketini yaparak kullandı

31.03.2019 13:26

Retoranında hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, oyunu meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye için dedi " yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı.


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