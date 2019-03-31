Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönen Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisini öğrenenler şok olacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine sürpriz bir şekilde geri dönen Sevcan Yaşar'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyordu. EDHO'da İlyas ile evlenen ancak Çakırbeyli ailesinin her an ölümle burun buruna olmasından dolayı boşanan ikili, EDHO son bölümde yeniden karşı karşıya geldi. Herkes Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölümde neler olacağını merak ederken ortaya çıkan gerçekle şok oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönen Sevcan Yaşar, bir zamanlar hem EDHO'da hem de Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan bir isimle sevgiliymiş...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine sürpriz bir şekilde geri dönen Sevcan Yaşar, dizide Çakırbeyliler'in özellikle de İlyas Çakırbeyli'nin düşmanı olan Akif'in sevgilisini canlandırıyor. İlyas'ın eski eşi Esra, Akif'in yeni sevgilisi olarak EDHO izleyicisini bir hayli şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölüm son sahnede karşımıza çıkan oyuncu Sevcan Yaşar'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölümde İlyas ile yeniden barışıp barışmayacağı merak konusu oldu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA
İzleyicinin merak ettiği soruyu ilk bizden öğrenin. Esra ve İlyas arasında duygusal anlamda bir şey yaşanmayacak. İlyas'ın Ömür'e aşık olduğunu fark eden Özgür'ün gitmesiyle, İlyas Çakırbeyli ile Ömür Façalı yakınlaşacak. Bu sırada diziye geri dönenoyuncu Sevcan Yaşar'ın sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Sevcan Yaşar'ın gerçek hayatta şuan bir sevgilisi yok ancak eskiden hem EDHO da hem de Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ünlü bir isimle aşk yaşıyordu. İşte Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi...