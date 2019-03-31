Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönen Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisini öğrenenler şok olacak!

İzleyicinin merak ettiği soruyu ilk bizden öğrenin. Esra ve İlyas arasında duygusal anlamda bir şey yaşanmayacak. İlyas'ın Ömür'e aşık olduğunu fark eden Özgür'ün gitmesiyle, İlyas Çakırbeyli ile Ömür Façalı yakınlaşacak. Bu sırada diziye geri dönenoyuncu Sevcan Yaşar'ın sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Sevcan Yaşar'ın gerçek hayatta şuan bir sevgilisi yok ancak eskiden hem EDHO da hem de Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ünlü bir isimle aşk yaşıyordu. İşte Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi...