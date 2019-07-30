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Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?

Reynmen son günlerin en çok konuşulan isimi oldu. Ela şarkısıyla son günlerin en çok konuşulan ismi Reynmen kazancını açıkladı. Reynmen'in ikinci single çalışması 'Ela', YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Reynmen, kendisine yöneltilen soru üzerine gelir tablosunu paylaştı. Hadise'nin Reynmen şarkısıyla dans ederken çektiği video üzerine sosyal medya kullanıcıları Reynmen'in 'Ela' şarkısından ne kadar kazandığını merak etti. Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancını öğrenenler şoka uğradı.

30.07.2019 17:52 - Son Güncelleme: 30.07.2019 17:52
Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?

Reynmen adıyla tanıdığımız Yusuf Aktaş'ın 'Ela' isimli şarkısı son günlerin en çok konuşulanları arasına girdi. Hadise'nin çektiği videodan sonra 7'den 70'e herkesin isteyerek ya da istemeyerek dinlediği şarkısından Reynmen'in kazancı sizce ne oldu?

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti. Toplamda 227 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 55 milyon kez izlendi.

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?

Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?

REYNMEN'İN KAZANCI

Bir takipçisinin "Ela'dan kaç para kazandın gardaş" sorusu üzerine Reynmen, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi.

Şarkıdan 19 bin 551 dolar (110 bin lira) kazandığı öğrenilen Reynmen, "Şu an güncel bu para... Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" ifadelerini kullandı.

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?

İşte Reynmen'in 'Ela' şarkısının gelir tablosu...

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