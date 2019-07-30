Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?

Reynmen son günlerin en çok konuşulan isimi oldu. Ela şarkısıyla son günlerin en çok konuşulan ismi Reynmen kazancını açıkladı. Reynmen'in ikinci single çalışması 'Ela', YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Reynmen, kendisine yöneltilen soru üzerine gelir tablosunu paylaştı. Hadise'nin Reynmen şarkısıyla dans ederken çektiği video üzerine sosyal medya kullanıcıları Reynmen'in 'Ela' şarkısından ne kadar kazandığını merak etti. Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancını öğrenenler şoka uğradı.

30.07.2019 17:52 - Son Güncelleme: 30.07.2019 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





