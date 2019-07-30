Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca hakkında şok gerçek! Meğer kardeşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın maviş gözlü Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşleri merak konusu oldu. Atv'nin reytingleri altüdt eden dizi EDHO 4. sezon çekimlerinin başladığı şu dönemde, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?' diye merak eden seyirci, başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi Tayfun Kaynarca'ı görünce şok oldu. İşte ünlülerin akrabaları...