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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca hakkında şok gerçek! Meğer kardeşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca hakkında hayranları her şeyi merak ediyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Kendisiyle birlikte 6 kardeş olan Oktay Kaynarca'nın Turgay Kaynarca ile olan benzerliği herkesi şaşırttı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca'nın kardeşleri...

30.07.2019 16:50 - Son Güncelleme: 30.07.2019 16:50
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca hakkında şok gerçek! Meğer kardeşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın maviş gözlü Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşleri merak konusu oldu. Atv'nin reytingleri altüdt eden dizi EDHO 4. sezon çekimlerinin başladığı şu dönemde, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?' diye merak eden seyirci, başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi Tayfun Kaynarca'ı görünce şok oldu. İşte ünlülerin akrabaları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca hakkında şok gerçek! Meğer kardeşi...

Kötü karakterlerin vazgeçilmez oyuncusu Bilal İnci, ve oyuncu Elif İnci'nin babasıdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca hakkında şok gerçek! Meğer kardeşi...

Ayrıca Al Yazmalım filminde Asya ve İlyas'ın çocukları olan Samet'i Elif İnci canlandırmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca hakkında şok gerçek! Meğer kardeşi...

Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük reisi Oktay Kaynarca hakkında şok gerçek! Meğer kardeşi...

O isim pek çok diz ve filmde rol alan Ahu Türkpençe...

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