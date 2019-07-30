GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki karakteri Saniye'nin çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Selin Yeninci sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si ve Selin Yeninci arasındaki büyük fark....

30.07.2019 18:18 - Son Güncelleme: 30.07.2019 18:28
Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı

Özel hayatı ile Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki karakteri Saniye'nin çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren Selin Yeninci sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, hayranları tarafından adeta mercek altına alındı.


Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si ve Selin Yeninci arasındaki büyük fark....

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı

Selin Yeninci

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?
Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın kazancı dudak uçuklattı: Hadise bu kadar kazanıyor mu?