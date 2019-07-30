Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki karakteri Saniye'nin çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Selin Yeninci sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si ve Selin Yeninci arasındaki büyük fark....





30.07.2019 18:18 - Son Güncelleme: 30.07.2019 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





