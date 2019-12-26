Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı aslında...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, dizinin sona ermesinin ardından tüm ağırlığını sosyal medyaya verdi. Geniş bir takipçi kitlesi olan Pınar Altuğ, attığı her adımla olay oluyor. Bu kadar yakından takip edilen Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor. Eşi Yağmur Atacan'la herkesin gıpta ettiği bir evlilik sürdüren 46 yaşında Pınar Altuğ'un aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin memleketleri.

26.12.2019 10:22 - Son Güncelleme: 26.12.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





