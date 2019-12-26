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Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı aslında...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, dizinin sona ermesinin ardından tüm ağırlığını sosyal medyaya verdi. Geniş bir takipçi kitlesi olan Pınar Altuğ, attığı her adımla olay oluyor. Bu kadar yakından takip edilen Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor. Eşi Yağmur Atacan'la herkesin gıpta ettiği bir evlilik sürdüren 46 yaşında Pınar Altuğ'un aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin memleketleri.

26.12.2019 10:22 - Son Güncelleme: 26.12.2019 10:33
Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı aslında...

Hayatlarımıza Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak girdi. Başlarda yaş farkından ötürü çok eleştirilse de şimdilerde Yağmur Atacan'la olan evliliğine gıpta ile bakılıyor... Sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren Pınar Altuğ'un memleketi duyanları şaşırttı. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı aslında...

OKTAY KAYNARCA

Malatya

Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı aslında...

Engin Altan Düzyatan

İzmir

Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı aslında...

HULUSİ KENTMEN

Zamanın Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğdu.

Pınar Altuğ hakkındaki bu gerçeği pek çok kişi bilmiyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı aslında...

Burcu Esmersoy

İstanbul

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