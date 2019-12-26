Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşiymiş

Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal'la rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkarmıştı. Doğum günü nedeniyle Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenince şaştı kaldı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim?

26.12.2019 11:49 - Son Güncelleme: 17.01.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





