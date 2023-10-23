Masterchef'ten elenen Azize kendini baştan yaratmış "Hiç üzülmedim Alican'a yaptıklarını unutmadık" Meğer "Estetiğim yok" dediği...

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Masterchef All Star'da hafta boyunca yarışmacılar takım oyunlarında mücadele etti. Takım oyunları sonrası dokunulmazlığı kaybeden ve yeniden yarışan isimlerden eleme adayları belli oldu. Bu haftanın eleme adayı Kıvanç, Sergen, Eren, Cemre, Azize ve Alican oldu. Mavi takımın kaptanı olan Alican, eleme adayı belirleme sürecinde Tanya ile eşit oy almıştı. Takımın kaptanı olduğunu belirten ve sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getiren Alican kendi ismini vermişti.