Masterchef'ten elenen Azize kendini baştan yaratmış "Hiç üzülmedim Alican'a yaptıklarını unutmadık" Meğer "Estetiğim yok" dediği...

Performans birincisi Azize Polat, Masterchef'ten elendi sosyal medyada yorumlar patladı gitti... Bu sezon TV 8 ekranlarında All-Star formatında yayınlanan Masterchef'ten önceki akşam elenen isim Azize Polat oldu. Yarışmaya yedeklerden katılan Polat, performansıyla göz kamaştırsa da, yarışmadaki hal ve tavırları izleyiciler tarafından sık sık eleştiriliyordu. Özellikle son hafta Alican'ın kaptanlığındaki hareketleri hoş karşılanmayan Polat, Alican ile ikiye kalıp elenirken, günün en çok araştırılan isimlerinden de biri.
Masterchef All-Star'ın önceki akşam yayınlanan bölümündeki veda sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Yarışmaya Azize'nin veda etmesinin ardından sosyal medyada yorumlar patladı.
Masterchef All Star'da hafta boyunca yarışmacılar takım oyunlarında mücadele etti. Takım oyunları sonrası dokunulmazlığı kaybeden ve yeniden yarışan isimlerden eleme adayları belli oldu. Bu haftanın eleme adayı Kıvanç, Sergen, Eren, Cemre, Azize ve Alican oldu. Mavi takımın kaptanı olan Alican, eleme adayı belirleme sürecinde Tanya ile eşit oy almıştı. Takımın kaptanı olduğunu belirten ve sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getiren Alican kendi ismini vermişti.
İkinci tura kalan Azize, Alican, Tanya ve Cemre Somer şefin kadayıflı karides tabağını yaptı. Tanya'nın karidese alerjisi olduğunu öğrenildi. Karidese dokununca elleri şişen Tanya, daha önce de yaptığını ve tabağı yapacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Mehmef şef, şef tabaklarının daha önce belirlendiğini açıkladı.