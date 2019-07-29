Hadise ve Ebru Polat'tan sonra oyuncu Ceyhun Fersoy da Reynmen şarkısına danslı video çekti! Sosyal medyayı yıktı geçti
Hadise, Ebru Polat derken şimdi de oyuncu Ceyhun Fersoy'dan Reynmen'in Ela şarkısına klip geldi. Reynmen'in son şarkısı 'Ela' gündemden düşmezken Hadise'nin dans videosunun ardından bir paylaşım da Ebru Polat'tan geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım...." notunu düştü. Hadise'nin tepki alan paylaşımının ardından Ebru Polat'ın da video paylaşması, oyuncu Ceyhun Fersoy'un ünlü isimleri ti'ye almasına neden oldu. İşte oyuncu Ceyhun Fersoy'un, Reynmen'in "Ela" şarkısı eşliğinde dans eden Hadise ve Ebru Polat'ı ti'ye aldığı o anlar...
Hadise, Ebru Polat derken Ceyhun Fersoy'dan da Reynmen videosu geldi. Geçtiğimiz gün Hadise'nin Reynmen'in Ela şarkısına çektiği ve Instagram hesabından paylaştığı video büyük tepki toplamış ve en çok konuşulan konu olarak sosyal medyada TT olmuştu. Hadise'nin son dönemlerde tercih ettiği kıyafetler ve hareketleri eleştiri odağında olmasına rağmen bu tarz bir paylaşımda bulunmasının nedeni olarak, "Konser biletlerinin satışını artırmak için bunları yapıyor" yorumları yapılmıştı. Ebru Polat'ta bu durumdan nasiplenmek istemiş olacak ki Hadise'nin Reynmen videosuna karşılık bir video paylaştı.
İşte oyuncu Ceyhun Fersoy'un Reynmen'in "Ela" şarkısı eşliğinde dans eden Hadise ve Ebru Polat'ı ti'ye aldığı video...
HADİSE NEDEN BÖYLE PAYLAŞIMLARDA BULUNUYOR SİZCE?
Hadise Instagram hesabından yayınlandığı son klibiyle en çok izlenenler arasına girdi. Ancak bu izlenme Hadise'yi eleştiri yağmuruna tutmak için yapıldı. Yani iddialara göre Hadise Açıkgöz amacına ulaştı. Son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Hadise, şu sıralar Harbiye Cemiz Topuzlu Açıkhava Sahnesi için hazırlıkta... Hadise'nin Instagram hesabından son dönemde ünlüler arasında polemik yaşanmasına neden olan Reynmen'in Ela şarkısına çektiği viral klip sosyal medyada büyük tepki çekti.