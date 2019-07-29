Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen’in çocukluk fotoğrafı şok etti! Fahriye Evcen’in değişimi çok konuşuldu

13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen, zamanının çoğunu minik oğluyla geçiriyor. Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, önceki gün oğlu Karan'la ormanda yürüyüş yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Karan'ın yüzünü henüz göstermeyen Evcen, fotoğrafta da görülmemesi için pusetin her yeri kapattı. 4 Haziran'da 33 yaşına giren ünlü oyuncunun oğlu Karan'ın olmasa da kendi çocukluk fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı. Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini şok uğrattı. Doğum sonrası kilolarını vermek için uğraşan Fahriye Evcen'in yüzündeki değişimi görenler 'Fahriye'ye ne oldu?' sorusunu sordu. 13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen, zamanının çoğunu minik oğluyla geçiriyor. Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, önceki gün oğlu Karan'la ormanda yürüyüş yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Karan'ın yüzünü henüz göstermeyen Evcen, fotoğrafta da görülmemesi için pusetin her yeri kapattı. 4 Haziran'da 33 yaşına giren ünlü oyuncunun oğlu Karan'ın olmasa da kendi çocukluk fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı. İşte Fahriye Evcen'in olay yaratan paylaşımı ve değişimi…

29.07.2019 18:53 - Son Güncelleme: 29.07.2019 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





