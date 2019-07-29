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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam'ın gamzeli güzel Bahar Öztan deyimi yerindeyse sosyal medyayı salladı... Magazin dünyasının ünlü isimleri tatil fotoğrafları ile adından söz ettiriyor. Onlardan biri de efsane Yeşilçam oyuncularından Bahar Öztan. Bir dönem kanser ile mücadele eden Bahar Öztan çıktığı tatilden fotoğraflar paylaştı ve binlerce beğeni, yorum aldı. Diğer isimler ise Aydan Şener ve Türkay Şoray... İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin tatil fotoğrafları.

29.07.2019 15:19 - Son Güncelleme: 29.07.2019 15:32
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Bahar Öztan, adeta yıllara meydan okuyor.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

Bahar Öztan, tatil pozuyla binlerce beğeni aldı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

56 yaşındaki efsane oyuncu bir dönem kanserle mücadele etmişti.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!
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