❓MERAK EDİLENLER

Şafak Pekdemir'in saçları neden beyazladı?

Oyuncu, bu durumun özel bir sebebi olmadığını, yaş almanın getirdiği doğal bir süreç olduğunu ve bu süreci saklamak yerine kucaklamayı tercih ettiğini belirtti.

Şafak Pekdemir estetik mi yaptırdı?

Son paylaşımında herhangi bir estetik müdahaleden ziyade, tamamen doğal haliyle ve sıfır makyajla kamera karşısına geçmesi dikkat çekti; oyuncu doğallıktan yana bir tutum sergiliyor.

Şafak Pekdemir ekranlara ara mı verdi?

Yasak Elma dizisinin 2023'teki finalinden sonra daha seçici davranan oyuncu, şu sıralar setlerden uzak, daha sakin ve kendi deyimiyle "doğal" bir yaşam sürdürüyor.