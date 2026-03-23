Oyuncu Şafak Pekdemir'in yeni imajı dikkat çekti

Oyuncu Şafak Pekdemir, 22 Mart 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saçlarını boyatmayı bıraktığını ve beyazlayan saçlarını doğal haliyle kullanmaya başladığını takipçilerine gösterdi.

Bir döneme damga vuran dizilerin sevilen ismi Şafak Pekdemir, Mart 2026'da yayınladığı kişisel notunda saçlarındaki beyazları gizlemek yerine olduğu gibi sergileyerek yeni imajını ve favori kışlık hırkasını hayranlarının beğenisine sundu.

DOĞALLIK AKIMINA ŞAFAK PEKDEMİR DE KATILDI

Ekranlarda farklı rollerle izlediğimiz Şafak Pekdemir, estetik kaygıların ötesine geçerek yaş almanın getirdiği doğal değişimleri kucaklıyor. Oyuncunun son paylaşımı, özellikle gösterişten uzak ve samimi tarzıyla dikkat çekiyor.

  • Doğal Görünüm: Pekdemir, beyazlayan saçlarını gizlemek yerine olduğu gibi sergilemeyi tercih ediyor.

  • Kişisel Not: Paylaşımına "Bu kış kafayı taktığın hırka da bu oldu" notunu düşerek günlük yaşamındaki sadeliğe vurgu yapıyor.

  • Zamanlama: Paylaşım, 2026 kış sezonunun son günlerinde takipçileriyle buluştu.

EDİTÖR NOTU

Şafak Pekdemir'in bu hamlesi, son yıllarda Hollywood'da başlayan ve Türkiye'deki sanatçılar arasında da yayılan "doğal yaşlanma" (pro-aging) akımının bir yansıması olarak görülüyor.

❓MERAK EDİLENLER

Şafak Pekdemir'in saçları neden beyazladı?

Oyuncu, bu durumun özel bir sebebi olmadığını, yaş almanın getirdiği doğal bir süreç olduğunu ve bu süreci saklamak yerine kucaklamayı tercih ettiğini belirtti.

Şafak Pekdemir estetik mi yaptırdı?

Son paylaşımında herhangi bir estetik müdahaleden ziyade, tamamen doğal haliyle ve sıfır makyajla kamera karşısına geçmesi dikkat çekti; oyuncu doğallıktan yana bir tutum sergiliyor.

Şafak Pekdemir ekranlara ara mı verdi?

Yasak Elma dizisinin 2023'teki finalinden sonra daha seçici davranan oyuncu, şu sıralar setlerden uzak, daha sakin ve kendi deyimiyle "doğal" bir yaşam sürdürüyor.

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR: KARİYER ÖZETİ

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, ekran serüvenine 2009 yılında başladı. Hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Pekdemir, özellikle karakteristik ses tonu ve doğal oyunculuğuyla tanınıyor.

OYNADIĞI DİZİLER

Şafak Pekdemir'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan başlıca projeler şunlardır:

  • Türk Malı (2010): İlk televizyon deneyimlerinden biri olan dizide Zehra karakterine hayat verdi.

  • Leyla ile Mecnun (2011): Fenomen dizide "Nisan" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

  • Seksenler (2012-2015): Uzun süre yer aldığı bu projede Türkan karakterini canlandırdı.

  • Asla Vazgeçmem (2015-2016): İclal Demiran karakteriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

  • Yasak Elma (2018-2021): Halit Argun'un kızı Zehra Argun rolüyle dünya çapında bir ün kazandı.

  • Senden Daha Güzel (2022): Romantik komedi türündeki bu dizide Sevda karakterini canlandırdı.

SİNEMA KARİYERİ

İncir Reçeli 2 (2014): Halil Sezai ile başrolü paylaştığı filmde "Gizem" karakteriyle sinemaseverlerin hafızasına kazındı.

Deli Aşk (2017): Komedi türündeki bu filmde Zeynep rolünü üstlendi.

Deniz ve Güneş (2018): Dram türündeki yapımda başrolde yer aldı.

Fotoğraflar Instaram'dan alınmıştır.