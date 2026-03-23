"Biri atmaya kalksa müsaade etmezdi!" Erol Köse'nin cenaze bilgileri ve vasiyeti...

Sarıyer'de 16. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Köse'nin cenaze bilgileri belli olurken vasiyeti ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sarıyer Maslak'ta Bulunan Bir Binanın 16'Ncı Katından Düşerek Olay Yerinde Yaşamını Yitiren Ünlü Yapımcı Erol Köse, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor. Köse'nin Cansız...

Sarıyer Maslak'ta bulunan bir binanın 16'ncı katından düşerek olay yerinde yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor. Köse'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gönderildiği Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ailesine teslim edildi.

Babasının cenazesini teslim almak üzere kuruma gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin ayakta durmakta güçlük çektiği ve büyük üzüntü yaşadığı görülürken, yakın dostları acılı evladı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Babasının cenazesini teslim almak üzere kuruma gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin ayakta durmakta güçlük çektiği ve büyük üzüntü yaşadığı görülürken, yakın dostları acılı evladı bir an olsun yalnız bırakmadı.

EROL KÖSE CENAZE BİLGİLERİ

Cenaze, Zincirlikuyu Camii'nde bugün ikindi namazı sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

EROL KÖSE CENAZE BİLGİLERİ

Cenaze, Zincirlikuyu Camii'nde bugün ikindi namazı sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Şüpheli Ölüm" olarak geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, yapımcının psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi.

KENDİNİ EVE KAPATMIŞ!

"Şüpheli Ölüm" olarak geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, yapımcının psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi. 16. kattaki dairesinde adeta inzivaya çekilen Köse'nin bu izolasyon süreci, yaşanan trajedinin ilk sinyalleri olarak yorumlandı.

"SORUMLULUK BENİM"

Olay sonrası yapılan incelemelerde, Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış bir not bulunduğu öğrenildi.

"SORUMLULUK BENİM"

Olay sonrası yapılan incelemelerde, Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış bir not bulunduğu öğrenildi. Notta yer alan ifadeler, yaşanan trajediye dair önemli ipuçları içerdi. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

Şarkıcı Yaşar İpek İse Dikkat Çeken Şu İfadeleri Kullandı: "Şoktayım, Keşke Kabus Olsa Diyorum. Erol Abi Benim 6 Yaşımdan Beri Tanıdığım Biri. Evimizin İçinden...

Şarkıcı Yaşar İpek ise dikkat çeken şu ifadeleri kullandı: "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş"şeklinde konuştu.

EROL KÖSE'NİN VASİYETİ

Erol Köse'nin geride bıraktığı bir diğer mektupta ise vasiyetini yazdığı öğrenildi.

EROL KÖSE'NİN VASİYETİ

Erol Köse'nin geride bıraktığı bir diğer mektupta ise vasiyetini yazdığı öğrenildi. Ünlü yapımcının son arzularını sıraladığı o satırlarda şu ifadeler yer aldığı ileri sürüldü:

"Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin"

ARDINDAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR

Erol Köse'nin ani vefatı sanat camiasını da ayağ kaldırdı. Köse'nin ardından yapılan paylaşımlar ise dikkat çekti.

ARDINDAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR

Erol Köse'nin ani vefatı sanat camiasını da ayağ kaldırdı. Köse'nin ardından yapılan paylaşımlar ise dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses "Dostum" dedi Nez "Hakkımı helal etmiyorum" diye haykırdı! Erol Köse'nin ölümü camiayı ikiye böldü