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Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Erkenci Kuş adlı dizide hayranlarının gönlünü çalan Can Yaman ve Demet Özdemir son günlerin en çok konuşulan isimleri olmayı başardı. Dizide canlandırdıkları Sanem ve Can karakterleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikili hakkında en çok merak edilen konu sevgili olup olmadıkları oldu. Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini meşgul ederken ikili hakkında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı. İşte hayranlarını şaşkına çeviren o fotoğraflar...

10.05.2019 18:29 - Son Güncelleme: 10.05.2019 18:32
Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Erkenci Kuş adlı dizide gösterdikleri performansla Can Yaman ve Demet Özdemir son günlerin en çok konuşulan isimleri olmayı başardı. Dizide canlandırdıkları Sanem ve Can karakterleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikili hakkında en çok merak edilen konu sevgili olup olmadıkları oldu. Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini meşgul ederken ikili hakkında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdıkları karakterlerle kariyerlerinin zirvesine çıkan Can Yaman ve Demet Özdemir çifti ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar gördükleri fotoğraf karşısında adeta şoke oldu. İşte Can Yaman ve Demet Özdemir olmak üzere birçok ünlü ismin herkesi şaşırtan fotoğrafları.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

ÇAĞLA ŞİKEL

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

ÇAĞLA ŞİKEL

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

HİLAL ALTINBİLEK

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