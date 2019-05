Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Erkenci Kuş adlı dizide hayranlarının gönlünü çalan Can Yaman ve Demet Özdemir son günlerin en çok konuşulan isimleri olmayı başardı. Dizide canlandırdıkları Sanem ve Can karakterleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikili hakkında en çok merak edilen konu sevgili olup olmadıkları oldu. Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini meşgul ederken ikili hakkında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı. İşte hayranlarını şaşkına çeviren o fotoğraflar...

