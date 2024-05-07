Duygu Nebioğlu tarih verdi! Metin Akpınar hakkında olay paylaşım: 20. çocuğuyum...!

Babalık davası son dakika haberi: Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin Uğur Dündar olduğunu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Yeşilçam filmlerini aratmayan olayda; Duygu Nebioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yeni paylaşımında babası Metin Akpınar'a sitemde bulunan Nebioğlu, kendisinin babasının 20. çocuğu olduğunu ifade etti.
82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Bu durum mahkeme raporu ile kanıtlandı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatan'ın da babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara Gülatan tüm Türkiye tarafından merak edilirken, sessizliğini bozdu.
2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ
Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Gülatan, 2022'de babası olduğu iddia edilen Dündar ile irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilince Aile Mahkemesi'ne başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi. Uğur Dündar ise Dilara Gülatan'ın kızı olduğu yönündeki iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. İlerleyen günlerde, raporda ihmaller olduğu ortaya çıktı.