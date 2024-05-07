Songül Karlı yine oğlunu dinlemedi! "Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor" demişti! Bornozlu pozunun ardından...

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, art arda yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin paylaşımlarının ardından oğlunun "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" şeklindeki sözleri tekrar gündeme geldi. İşte hem bornozu hem de derin yırtmacıyla kamera karşısına geçen Songül Karlı'nın o paylaşımları...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.
Karlı, bir dönem ise sosyal medya üzerinden yayınlandığı iddialı pozlarıyla magazin manşetlerini süsledi.
Ünlü şarkıcı, bir röportajında iddialı tarzıyla ilgili oğlunun "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek isyan ettiğini açıkladı.