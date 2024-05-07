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Songül Karlı yine oğlunu dinlemedi! "Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor" demişti! Bornozlu pozunun ardından...

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, art arda yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin paylaşımlarının ardından oğlunun "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" şeklindeki sözleri tekrar gündeme geldi. İşte hem bornozu hem de derin yırtmacıyla kamera karşısına geçen Songül Karlı'nın o paylaşımları...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:52 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:52
Songül Karlı yine oğlunu dinlemedi! Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor demişti! Bornozlu pozunun ardından... 1

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.

Songül Karlı yine oğlunu dinlemedi! Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor demişti! Bornozlu pozunun ardından... 2

Karlı, bir dönem ise sosyal medya üzerinden yayınlandığı iddialı pozlarıyla magazin manşetlerini süsledi.

Songül Karlı yine oğlunu dinlemedi! Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor demişti! Bornozlu pozunun ardından... 3

Ünlü şarkıcı, bir röportajında iddialı tarzıyla ilgili oğlunun "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek isyan ettiğini açıkladı.

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