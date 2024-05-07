Songül Karlı yine oğlunu dinlemedi! "Anne sürekli bir yerlerin konuşuluyor" demişti! Bornozlu pozunun ardından...

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, art arda yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin paylaşımlarının ardından oğlunun "Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" şeklindeki sözleri tekrar gündeme geldi. İşte hem bornozu hem de derin yırtmacıyla kamera karşısına geçen Songül Karlı'nın o paylaşımları...