Müge Anlı'da 4 kız kardeşin dramı! DNA testleri, Metin Akpınar, Uğur Dündar... Kilit açıldı: ''Annen çalışan bir kadındı!''

Müge Anlı'da olaylar silsilesi! 4 kız kardeşin dramı! Kilit açıldı! DNA Testleri, Metin Akpınar, Uğur Dündar... Suphiye Orancı'nın 35 yıl önceki arkadaşı Atv canlı yayınında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak açıklamada bulundu. Zeynep Bilir isimli iddia sahibi Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil de başka bir ünlü olduğunu ve Suphiye Orancı'nın Metin Akpınar ile İstanbul dışında görüştüğü ve çalışan bir kadın olduğunu dile getirdi. Duygu Nebioğlu bu cümlelerin ardından adeta yıkıldı. İşte o anlar...