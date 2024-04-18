PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 13:03 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 13:05

Müge Anlı'da 4 kız kardeşin dramı! DNA testleri, Metin Akpınar, Uğur Dündar... Kilit açıldı: ''Annen çalışan bir kadındı!''

Müge Anlı'da olaylar silsilesi! 4 kız kardeşin dramı! Kilit açıldı! DNA Testleri, Metin Akpınar, Uğur Dündar... Suphiye Orancı'nın 35 yıl önceki arkadaşı Atv canlı yayınında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak açıklamada bulundu. Zeynep Bilir isimli iddia sahibi Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar değil de başka bir ünlü olduğunu ve Suphiye Orancı'nın Metin Akpınar ile İstanbul dışında görüştüğü ve çalışan bir kadın olduğunu dile getirdi. Duygu Nebioğlu bu cümlelerin ardından adeta yıkıldı. İşte o anlar...

SIRADAKİ VİDEO
Müge Anlı'da aranan Suphiye Orancı oyuncu çıktı! Bakın Metin Akpınar'ın kızının annesi İbrahim Tatlıses'in hangi filmlerinde oynamış!
18.04.2024Perşembe
Müge Anlı, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun aradığı annesi Suphiye Orancı'yı buldu!
18.04.2024Perşembe
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara'yı TAKVİM buldu!
17.04.2024Çarşamba
Metin Akpınar'ın kızı Müge Anlı'da annesi arıyor! İlk telefon geldi: Suphiye Orancı'yı tanıyorum!
17.04.2024Çarşamba
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da | Annesi Suphiye Orancı ilk kez görüldü! Dikkat çeken İbrahim Tatlıses detayı
17.04.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Hudutsuz Sevda 29. bölüm fragmanı yayınlandı 00:38
Hudutsuz Sevda 29. bölüm fragmanı yayınlandı
19.04.2024Cuma
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Tokat’ta açıklama yaparken deprem oldu! İşte o anlar... 06:24
İçişleri Bakan Yardımcısı Tokat'ta açıklama yaparken deprem oldu!
19.04.2024Cuma
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu! 15:38
Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti:
19.04.2024Cuma
Yabani 31. bölüm fragmanı izle! 00:46
Yabani 31. bölüm fragmanı izle!
19.04.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA