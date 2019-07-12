Esra Erol'un gençlik hali sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un hiç görmediğinizi hali...

Esra Erol'un hayat hikayesi oldukça merak ediliyor. ATV'deki reyting rekortmeni programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol ATV'de bir fenomede dönüşen programı "Esra Erol'da" ile hatırı sayılır bir hayran kitlesine kavuştu. ATV canlı yayında aile dramlarını izleyicinin önüne seren Esra Erol'un hayranları, ünlü sunucunun hayatına dair detayları da merak ediyor. Esra Erol'un gençliği de buna dahil. Esra Erol'un eski hali ise görenleri adeta şoka sokuyor. Birçok kişi bu fotoğrafları görmemiştir. Hayranları hayatını merak ederken Esra Erol'la ilgili şu soruların cevaplarını da arıyor: Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol aslen nereli? Esra Erol evli mi? Esra Erol'un çocukları var mı? İşte tüm detaylar

12.07.2019 11:13 - Son Güncelleme: 12.07.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





