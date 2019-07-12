Hercai’nin Camgöz Melike'si Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi! Tam 93 kilo verdi...

Hercai dizisinde Camgöz lakabıyla gönülleri fetheden oyuncu Aslı Samat'ın oyunculuk için 93 kilo verdiği ortaya çıktı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Melike karakterine hayat veren Aslı Samat,1991 İstanbul doğumludur ve 28 yaşındadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk mezunu olan Aslı Samat ilk olarak Uzaklarda Arama filminde rol almıştır. Son olarak ise Ateş Böceği dizisinde Şirin karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk aşkı için gözünü karartan Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senelik süre içinde 173 kilodan 80'e düştü. Kendisine en büyük desteğin kadın izleyicilerden geldiğini söyleyen Aslı Samat, "Sektörde değil ama kostümlerde zorluk yaşadım. Annem kıyafetlerimi daraltmak konusu üzerinde çalışırken, adeta tasarımcılar gibi usta bir şekilde dikiş dikmeyi öğrendi. Hemcinslerim çok güzel, çok tatlı olduğumu resmen haykırıyorlar. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" dedi. İşte Hercai'nin Melike'si Aslı Samat'ın değişimi...

12.07.2019 09:46 - Son Güncelleme: 12.07.2019 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





