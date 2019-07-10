Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor. Öte yandan valilikten yapılan açıklamada 34 hanenin tahliye edildiği bildirildi.
Muğla Dalaman'da korkutan orman yangını | 34 hane tahliye edildi10.07.2019 23:52
- Muğla Dalaman'da korkutan orman yangını | 34 hane tahliye edildi
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