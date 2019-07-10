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Muğla Dalaman'da korkutan orman yangını | 34 hane tahliye edildi

10.07.2019 23:52

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor. Öte yandan valilikten yapılan açıklamada 34 hanenin tahliye edildiği bildirildi.


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